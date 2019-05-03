YXo: сейчас аудитория киберспорта раздроблена, но у CS конкурентов не было и нет

Комментатор студии WePlay! Алексей yXo Малецкий в интервью Gameinside.ua объяснил, почему CS:GO удерживает лидирующие позиции в жанре шутеров.

«Сейчас аудитория киберспорта очень раздроблена, но у CS конкурентов не было и нет. Практически всегда существовали другие шутеры, а сейчас их как никогда много. Я, например, кроме CS играю в PUBG, и это первая игра за 15 лет, которая меня заинтересовала в качестве альтернативы. В CS невозможно постоянно играть, потому что надоедает, и если ты не чувствуешь вдохновения, выгораешь.



Но у CS низкий порог вхождения, та же Dota 2 намного сложнее. Сейчас CS ничто не может потеснить. Существует много похожих игр, но по интересу к ним, по цифрам это и близко не те игры. <...>



Важно понимать, что CS — это командная дисциплина, которую нельзя сравнивать с Fortnite. И главное, что пока есть такие инфлюэнсеры, как Zeus и s1mple, молодёжь будет видеть, как можно стать звёздами и реализовать себя в CS. У Fortnite в этом плане всё немного размыто. Есть какой-то Ninja в Америке, разыгрываются какие-то призы.



Мне кажется, у CS:GO нет альтернативы. Я уже пережил смерть «контрстрайка» один раз, когда все отказались от турниров по любимой игре, но сейчас я отслеживаю онлайн по CS, и он проигрывает только бесплатной Dota 2. С игрой всё хорошо», — заключил Малецкий.

С 3 по 5 мая WePlay! проводит турнир WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO. В первом полуфинале верхней сетки HellRaisers превзошла Vega Squadron. Матч завершился со счётом 2:0.