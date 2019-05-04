Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Kodos — об игре Team Empire на мэйджоре: думаю, мы сможем выйти в виннеры

Kodos — об игре Team Empire на мэйджоре: думаю, мы сможем выйти в виннеры
Киберспорт / Dota 2

Мидер Team Empire Константин Kodos Когай сделал прогноз на групповую стадию MDL Disneyland Paris Major.

«Группа не такая сложная. Думаю, мы сможем выйти в виннеры. Это не так сложно, так что мы планируем. [После того матча с Virtus.pro] мы стали намного сильнее. Я многому научился, многое узнал, чувствую себя уверенно», — заявил Когай в интервью Maincast.

В стартовом матче на мэйджоре Team Empire играет с Team Secret. На момент написания заметки европейская команда вела со счетом 1:0.

KingR — о решаффлах в beastcoast: это не игра друзей, а профессионалов
Парк недетских развлечений. За кем следить на парижском мэйджоре по Dota 2
На MDL Disneyland® Paris Major будут не только Микки Маусы и американские горки. А ещё и несколько команд с примечательными историями.
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент