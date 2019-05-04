KingR — о решаффлах в beastcoast: это не игра друзей, а профессионалов

Ринат KingR Абдуллин объяснил, почему команды, как в случае с beastcoast, куда входит Джеки EternalEnvy Мао, будут продолжать менять игроков перед DPC-турнирами.
«Пока никакой регуляции нет, что случается, то случается. Все всегда стремятся добиваться результата в первую очередь. Это не игра друзей, а профессионалов.
На чьей я стороне? На стороне профессионалов. Сделал бы я то же самое? Не знаю, мне сложно кого-то набривать», — заключил Абдуллин в интервью RuHub.
За две недели до мэйджора beastcoast выгнала Нико Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшема. Gunnar попросил не обвинять во всем Джеки Мао, так как это было коллективное решение. У игроков нет претензий к бывшим партнерам по команде.
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