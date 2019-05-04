Режиссер сериала «Бесстыжие» снимет фильм про киберспорт с Уиллом Ферреллом

Компания Legendary Pictures назначила Ричи Кина режиссером комедийного фильма про киберспорт, пишет Deadline. К какому сроку компания собирается выпустить картину, неизвестно.

Ричи Кин стал известным благодаря работе над сериалами «В Филадельфии всегда солнечно», «Бесстыжие» и «Компаньоны». На «Кинопоиске» их оценили на 7-8 баллов.

В декабре 2016 ESPN рассказал о съемках фильма о киберспорте. Главную роль сыграет Уилл Феррелл («Персонаж»). Сценарий к картине напишут Майкл Квамме и Джордан Данн.