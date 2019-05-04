V1lat — о VP: готовьтесь к ним как хотите — у вас не получится их перепикать

Виталий v1lat Волочай прокомментировал выступление Virtus.pro на групповой стадии MDL Disneyland Paris Major 2019.

«VP крутые, даже очень крутые. 5 разных героев у No[o]ne, 5 разных героев у Ramzes666, 5 разных героев у Solo, 5 разных героев у 9Pasha, и только у Роджера дважды повторилась Энигма. Прекрасный групповой этап. Готовьтесь к ним как хотите — все равно у вас не получится это перепикать», — написал Волочай в своем Telegram-канале.

Virtus.pro вышла из группы А с первого места. Команда из России переиграла beastcoast и Team Liquid.