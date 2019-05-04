Natus Vincere открыла киберспортивную программу для молодых игроков в CS:GO

Natus Vincere объявила об открытии киберспортивной программы Esports Camp. Организация начала прием заявок для игроков в возрасте 16—19 лет.

В форме необходимо указать ранг на FACEIT, игровой опыт, возможность переезда в Киев и прикрепить ссылку на видео. В ролике участник должен рассказать, почему клуб должен выбрать именно его.

Клуб отберет 10 человек, которые пройдут курс в течение 2,5 месяца. Программа подразумевает работу с тренером, психологом и диетологом. По ее итогам пять лучших игроков подпишут контракты с Na'Vi.

Программа продлится с 6 мая по 20 августа. Курировать проект будет спортивный директор Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский.