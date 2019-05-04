Sh4dowehhh — о слотах: от двух Америк едут четыре бездарные команды. Это честно?

Бывший тренер Winstrike Team Евгений Sh4dowehhh Алексеев на личной трансляции объяснил, почему в текущем сезоне СНГ-регион выступает хуже, чем ожидают болельщики. По его словам, это отчасти связано с расписанием турниров. Между квалификациями на майноры и мэйджоры большой промежуток времени. Другая причина — количество слотов для регионов. Алексеев убежден, что команды из Южной Америки и Северной Америки не заслуживают столько мест на соревнованиях.

«Объясню, что в этом сезоне с СНГ-регионом. Во-первых, у нас сложно попасть на LAN, на мэйджор. То же самое в Европе — там есть Team Liquid, Team Secret, даже Ninjas in Pyjamas не могут пройти. Но еще один минус — то, что, когда заканчиваются квалификации на мэйджор и на майнор, полтора месяца вы сидите и тупо играете КВ, у вас нет официалок.



В Южной Америке на LAN выходят две команды от бразильцев. Там постоянно в любой команде — все средние игроки, которые у нас бы никогда в жизни не вышли на LAN. Они бы даже с опен-квалы не вышли в Европе. Вот эти все команды там сидят и проходят на LAN, поэтому они и набираются опыта.



В Америке тоже. TEAM TEAM вообще отсталые, посмотрите на свои игры! Вы ещё кикнули двух своих лучших игроков… От двух Америк едут четыре бездарные команды, включая compLexity Gaming. Разве это честно? В Америке три слота. Какие вам три слота, челы? Вам один слот — максимум, второй через майнор отбирайтесь!



Так со временем эти регионы обойдут СНГ и Европу по тир-2 командам, потому что нам не дают вообще практиковаться. Сложно пройти на этот турнир», — заявил Алексеев.

Обсуждения вокруг справедливости выдачи слотов для регионов идут на протяжении всего сезона-2018/19. Компания Valve лично определяет, кому сколько достанется мест на мэйджорах и майнорах.