Vici Gaming и Evil Geniuses прошли в верхнюю сетку MDL Paris Major

На MDL Disneyland Paris Major 2019 определились ещё две команды, которые отправятся в верхнюю сетку плей-офф.

Фото: liquipedia.net

В группе C Vici Gaming сначала победила paiN Gaming (2:0), а затем прошла PSG.LGD (2:0). В группе D Evil Geniuses обыграла Complexity Gaming и OG. Оба матча завершились со счетом 2:0.

5 мая станут известны ещё четыре команды, которые выйдут в «виннеры» со второго места группы. Остальные участники начнут стадию плей-офф с нижней сетки.

Virtus.pro и Team Secret вышли в верхнюю сетку плей-офф MDL Paris Major