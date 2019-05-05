Vici Gaming и Evil Geniuses прошли в верхнюю сетку MDL Paris Major

На MDL Disneyland Paris Major 2019 определились ещё две команды, которые отправятся в верхнюю сетку плей-офф.
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В группе C Vici Gaming сначала победила paiN Gaming (2:0), а затем прошла PSG.LGD (2:0). В группе D Evil Geniuses обыграла Complexity Gaming и OG. Оба матча завершились со счетом 2:0.
5 мая станут известны ещё четыре команды, которые выйдут в «виннеры» со второго места группы. Остальные участники начнут стадию плей-офф с нижней сетки.
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