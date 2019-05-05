Team Liquid выиграла IEM Sydney 2019. Twistzz получил награду MVP

Team Liquid стала чемпионом Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney 2019. Гранд-финал против Fnatic завершился со счетом 3:2 (10:16 Cache; 16:14 Overpass; 16:8 Mirage; 6:16 Dust2; 16:9 Inferno).

За время турнира будущие чемпионы отдали только две карты, и те в решающей серии против шведов.

Фото: liquipedia.net

За победу Team Liquid получила $ 100 тыс. Fnatic досталось $ 42 тыс. Еще по $ 20 тыс. заработали MIBR и NRG Esports, расположившиеся на третьем и четвертом местах.

Награду самого ценного игра по версии HLTV забрал Рассел Twistzz Ван Далкен. Рейтинг канадца на турнире составил 1,25.

Статистика Рассела Twistzz Ван Далкена на турнире Фото: hltv.org

Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney 2019 проходил с 30 апреля по 5 мая. Призовой фонд соревнований составил $ 250 тыс.