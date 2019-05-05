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Team Liquid выиграла IEM Sydney 2019. Twistzz получил награду MVP

Team Liquid выиграла IEM Sydney 2019. Twistzz получил награду MVP
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Team Liquid стала чемпионом Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney 2019. Гранд-финал против Fnatic завершился со счетом 3:2 (10:16 Cache; 16:14 Overpass; 16:8 Mirage; 6:16 Dust2; 16:9 Inferno).

За время турнира будущие чемпионы отдали только две карты, и те в решающей серии против шведов.

Фото: liquipedia.net

За победу Team Liquid получила $ 100 тыс. Fnatic досталось $ 42 тыс. Еще по $ 20 тыс. заработали MIBR и NRG Esports, расположившиеся на третьем и четвертом местах.

Награду самого ценного игра по версии HLTV забрал Рассел Twistzz Ван Далкен. Рейтинг канадца на турнире составил 1,25.

Статистика Рассела Twistzz Ван Далкена на турнире
Статистика Рассела Twistzz Ван Далкена на турнире
Фото: hltv.org

Intel Extreme Masters Season XIV — Sydney 2019 проходил с 30 апреля по 5 мая. Призовой фонд соревнований составил $ 250 тыс.

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