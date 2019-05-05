Team Liquid встретится с Evil Geniuses в верхней сетке плей-офф MDL Paris Major

В верхней сетке плей-офф MDL Disneyland Paris Major определились первые пары. Team Liqud встретится с Evil Geniuses, Ninjas in Pyjamas сразится с Vici Gaming. Обе серии пройдут 7 мая.
В нижней сетке оказались beastcoast, Keen Gaming, Team Empire и Chaos Esports Club. Участники дожидаются своих соперников. Их имена станут известны после завершения матчей в группах C и D.
Фото: liquipedia.net
Серия плей-офф начнется 6 мая. В первый день организаторы покажут четыре матча (два из верхней сетки, два из нижней).
Чемпионат завершится 12 мая. Победитель получит $ 350 тыс. и 4950 баллов DPC.
Team Empire начнет выступление в плей-офф MDL Paris Major в нижней сетке