RodjER: когда сидишь играешь квалы, тебе никто ничего не навязывает

Саппорт Virtus.pro Владимир RodjER Никогосян объяснил, как команда готовится к квалификациям на мэйджоры.

«Да не сказать, что мы левой ногой играем. Честно сказать, мы ничего нового не придумываем. Просто играем как играли. Мы знаем, что этого хватит. <...> Мы чувствуем уровень команд, уровень игры. Поэтому мы считаем, что этого хватает. Когда сидишь играешь в финале против Vici Gaming, это совсем другой уровень игры. Когда они тебе называют свою игру и тебе надо что-то придумывать. Когда ты сидишь играешь квалы, тебе никто ничего не навязывает. Ты сидишь просто играешь в ту доту, к которой все привыкли», — заключил Никогосян в интервью Maincast.

Virtus.pro заняла первое место в группе А на MDL Disneyland Paris Major и вышла в верхнюю сетку плей-офф. Соперником команды станет OG или CompLexity Gaming.