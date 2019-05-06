Xiao8 — о прогрессе Ferrari_430: я запретил ему смотреть аниме, он согласился

Тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин рассказал на личном стриме об адаптации Ло Ferrari_430 Фэйчи в составе. Перевод с китайского сделал портал VPEsports.

«430 стал играть значительно лучше после перехода к нам. Мы с ним тренируемся каждый день, анализируем реплеи, чтобы улучшить его лейнинг. Он стал куда сильнее. Наша цель — вернуть прежнего Ferrari.



У нас было не очень много вариантов – большинство китайских мидеров имеют статус «не для продажи» в своих командах. В то же время Newbee забрала Авена из Mr Game Boy, 430 по-настоящему разозлился и решил уйти. Так что я выбирал между Cty и 430 и остановился на последнем.



После того как 430 приехал, у нас состоялся очень долгий разговор. Я сказал ему, что он сейчас не в лучшей форме, что он не очень хорошо считывает действия на карте и ему нужно усерднее работать. Я забрал его телефон, запретил играть в мобильные игры и смотреть аниме, он согласился на это. Так что просто дайте нам с ним немного времени», — заявил Нин.

Ло Ferrari_430 Фэйчи присоединился к EHOME 29 марта. Команда выступила на OGA Dota PIT Minor 2019, где заняла второе место.