Qikert — о возвращении KrizzeN: это киберспорт — тут не дружба, а больше бизнес

Игрок AVANGAR Алексей Qikert Голубев объяснил, почему возвращение Айдына KrizzeN Турлыбекова в основу маловероятно. По его словам, команда после прихода Санжара SANJI Кулиева показывает хорошую игру и не видит смысла что-либо менять.

«Я не могу точно сказать, но вероятность всегда есть. Это киберспорт — тут не дружба, а больше бизнес. Если ты, допустим, плохо отыгрываешь, тебя сажают на скамейку запасных. В случае Айдына это было больше по причине здоровья — у него очень сильно болели спина и рука, нам пришлось временно перевести его в инактив. SANJI пришёл на замену и очень хорошо отыграл на турнирах. Пока что мы не думаем что-то менять. Пока всё идёт хорошо: мы выигрываем турниры, побеждаем очень хорошие команды и здорово себя показываем», — заявил Голубев в интервью Cybersport.ru.

AVANGAR победила в гранд-финале WePlay! Forge of Masters Season 1. В апреле состав взял первое место на DreamHack Open Rio de Janeiro 2019. На обоих чемпионатах команда выступала с Санжаром SANJI Кулиевым. Почитать интервью с ним можно у нас на сайте.