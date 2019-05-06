Боевой пропуск для Dota 2 появится 7 мая

Компания Valve назвала дату выпуска Боевого пропуска для Dota 2. Релиз состоится 7 мая. Об этом говорится в официальном «Твиттере» игры.

Что войдет в Боевой пропуск, пока неизвестно. В предыдущие годы пользователи получали доступ к испытаниям и наградам, справочнику по чемпионату мира, фэнтези-лиге, новым режимам и прочим активностям.

25% от продаж Боевого пропуска пойдёт на увеличение призового фонда The International 9. В 2018 году итоговая сумма главного турнира по Dota 2 составила $ 25,5 млн.