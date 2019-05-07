Александр Stranger Соломонов: у нас проблемы с макроигрой

Спортивный директор команды Team Empire Александр Stranger Соломонов прокомментировал вылет состава по Dota 2 с турнира MDL Disneyland Paris Major. Он считает, что несмотря на поражение для игроков это был полезный опыт.



«Грустно, конечно, но ничего страшного не случилось. У нас есть сложности с макроигрой, а это быстро не нарабатывается. Наш первый крупный лан был важен не только с точки зрения результата, молодые игроки должны были сами прочувствовать эту атмосферу и зарядиться на будущее.



Наша работа сегодняшней игрой не заканчивается. Конечно, мы сходим в Disneyland, съездим в Париж, но остальное время посвятим подготовке к квалификациям на EPICENTER, все условия тут для этого есть. Мы вернёмся сильнее, спасибо за поддержку и понимание», — написал Соломонов во «ВКонтакте».



Team Empire вылетела с MDL Disneyland Paris Major после трёх поражений. Команда не смогла выиграть ни одной карты. Киберспортсмены заняли 13-16-е место. Они заработали по $ 10 тыс. и 75 рейтинговых баллов.