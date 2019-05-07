Евгений Sh4dowehhh Алексеев: СНГ-командам необходим бесценный опыт на мэйджорах

Игрок и тренер по Dota 2 Евгений Sh4dowehhh Алексеев высказал мнение о слабых результатах СНГ-команд на крупных чемпионатах. Он заявил, что игрокам не хватает опыта выступления на крупных соревнованиях.



«СНГ-команды проигрывают из-за недостатка опыта. Ты сыграл один турнир, два турнира — возможно, ты перегорел, у тебя плохой был настрой. В следующий раз ты исправишься. В первый раз не обязательно, что у тебя всё получится. Поэтому важно ездить на мэйджоры, получать там опыт бесценный.



КВ вам ничего не даст, то же самое майнор. Вы приходите на мэйджор — там полный зал забитый зрителями, все орут. А на миноре полупустые трибуны постоянно. Приходите и не понимаете, где вообще вы играете — дома перед друзяшками или на майноре.



Chaos Esports Club могут проиграть все мэйджоры, и они всё равно поедут на The International. За этот The International в СНГ просто игроки убиваются, бешеная конкуренция», — рассказал Алексеев на трансляции.



Евгений Sh4dowehhh Алексеев играл на профессиональной сцене с 2013 по 2017 год. Он выступал за Natus Vincere, SFTe-sports, ScaryFaceZ и другие команды. После этого киберспортсмен переключился на тренерскую деятельность. Алексеев занимался подготовкой FlyToMoon, Winstrike Team и Team Jekich.