Арсений ArsZeqq Усов: думаю мы больше не встретим Abaddon против нас

Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Арсений ArsZeqq Усов прокомментировал поражение состава в матче против OG. Он заявил, что основной проблемой стало наличие Abaddon у соперников.



«Мы выбрали играть против Abaddon и проиграли. В первой игре было все нормально. Мы делали всё как надо: начали против него втроем, выгнали его, чтобы он не мешал нашему кору. Всё было, как по плану. Просто потом что-то где-то не доиграли.



По-поводу второй игры — из-за того, что первая игра, вроде как, складывалась очень хорошо, и она должна была быть выиграна, получилось так, что вторая пошла пошла наперекосяк еще во время драфта. Даже говорить нечего. Abaddon очень сильно подкосил. Я думаю, что больше мы не встретим его против нас», — рассказал Усов.



Virtus.pro уступила OG в первом раунде плей-офф со счётом 0:2. Россияне упали в нижнюю сетку, где им предстоит сразиться с Mineski. Встреча пройдёт 9 мая, начало в 14:30 по мск.

