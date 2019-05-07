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Арсений ArsZeqq Усов: думаю мы больше не встретим Abaddon против нас

Арсений ArsZeqq Усов: думаю мы больше не встретим Abaddon против нас
Киберспорт / Dota 2

Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Арсений ArsZeqq Усов прокомментировал поражение состава в матче против OG. Он заявил, что основной проблемой стало наличие Abaddon у соперников.

«Мы выбрали играть против Abaddon и проиграли. В первой игре было все нормально. Мы делали всё как надо: начали против него втроем, выгнали его, чтобы он не мешал нашему кору. Всё было, как по плану. Просто потом что-то где-то не доиграли.

По-поводу второй игры — из-за того, что первая игра, вроде как, складывалась очень хорошо, и она должна была быть выиграна, получилось так, что вторая пошла пошла наперекосяк еще во время драфта. Даже говорить нечего. Abaddon очень сильно подкосил. Я думаю, что больше мы не встретим его против нас», — рассказал Усов.

Virtus.pro уступила OG в первом раунде плей-офф со счётом 0:2. Россияне упали в нижнюю сетку, где им предстоит сразиться с Mineski. Встреча пройдёт 9 мая, начало в 14:30 по мск.

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