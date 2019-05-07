Киберспортсмен нашёл способ использовать читы в матчмейкинге CS:GO

Игрок G2 Esports по Apex Legends Крейг onscreen Шеннон нашёл в CS:GO баг, позволяющий играть в соревновательный режим с читами. Он сообщил об ошибке в «Твиттере».

Шеннон показал эксплойт, который позволяет видеть соперников сквозь стены без использования команды sv_cheats. Киберспортсмен не уточнил, как система VAC реагирует на использование читов.



В декабре 2018 года Valve сделала CS:GO бесплатной. В ней доступны все основные функции, кроме прайм-матчей. Доступ к нему можно получить после достижения 21-го уровня или покупки платной версии игры.