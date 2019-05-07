NiP стала четвёртым полуфиналистом верхней сетки MDL Disneyland Paris Major

Ninjas in Pyjamas обыграла Vici Gaming в четвертьфинальном матче виннеров турнира MDL Disneyland Paris Major. Встреча окончилась со счётом 2:1.

Европейский коллектив пробился в полуфинал соревнований. Следующим соперником команды станет Evil Geniuses. Матч состоится 10 мая, начало — в 21:30 по мск.



Vici Gaming опустилась в нижнюю сетку. Игроки сразятся на вылет с победителем пары Keen Gaming против Fnatic. Второй раунд лузеров пройдёт в формате до двух побед (best-of-three).



MDL Disneyland Paris Major стал предпоследним мэйджором соревновательного сезона по Dota 2. Чемпионат проходит в комплексе Disneyland Events Arena, в Париже (Франция). Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.