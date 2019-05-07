Россияне назвали онлайн-игры главным источником сетевых угроз

Союз юристов России и Молодёжные организации при Госдуме провели всероссийский опрос с целью выявления главных сетевых угроз по мнению граждан. Больше всего россияне опасаются «вовлечений в экстремистские организации», «групп смерти» и «АУЕ». Девятое место по опасности заняли онлайн-игры.

Рейтинг главных сетевых угроз по результатам опроса:

Вовлечение в экстремистские организации или онлайн-вербовка (49%); «Группы смерти» (41%); АУЕ (39%); Кибербуллинг (26%); Пропаганда вредных привычек: наркомании, алкоголизма (24%) Распространение порнографии, демонстрация сексуальных извращений (22%) «Колумбайн» («шутинги» в школах) (19%) Сетевой фишинг (17%) Онлайн-игры (13%) Формы сетевой зависимости или фобий (9%).

В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек возрастом от 18 до 44 лет. Также респонденты ответили на вопрос о том, что они считают главным источником сетевых угроз. Лидерство в этом вопросе осталось за онлайн-играми (53%). Также участники отметили соцсети (48%), порносайты (45%), сайты знакомств (36%) и Darknet (30%).



Представители Молодёжного парламента подчеркнули необходимость борьбы с опасным контентом. В качестве одной из мер было предложено упростить систему блокировки интернет-сайтов. В противовес этому заявлению, представитель организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк заявил, что подобные опросы могут использоваться для манипулирования общественным мнением и оправдания действий государственных ведомств.