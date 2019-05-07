KuroKy: я хотел бы работать в киберспорте после завершения карьеры игрока

Капитан команды Team Liquid по Dota 2 Куро KuroKy Салехи Тахасоми дал интервью журналистам студии RuHub, в котором рассказал о текущем состоянии профессиональной сцены. По его мнению, зачастую киберспортсмены принимают спонтанные решения.



«Сейчас конкуренция на самом высоком уровне, все хотят выиграть The International. Это главная цель для каждого профессионального игрока в Dota 2. Раньше игроки были ближе друг к другу. Но по моему сама природа соревнований заставляет человека искать лучшее для себя. Карьера киберспортсмена довольно коротка.



Многие просто не понимают, какой стресс ложится на плечи игроков. Время ограниченно, есть всего пара лет, чтобы добиться чего-нибудь и стать успешным. Поэтому иногда ты принимаешь поспешные решения о заменах. Нужно быть спокойным и принимать взвешенные решения, но это дело каждого», — рассказал Тахасоми.



Также он высказал мнение касательно продолжительности карьеры киберспортсмена и рассказал о своих планах на будущее.



«Сейчас есть два вида предела в киберспорте. В первом случае это касается игры — она устаревает и в неё больше никто не играет. Второй вид касается человека. Вот например мне сейчас 26 и я всё еще могу играть, но уже сейчас есть молодые киберспортсмены, которые нереально круто выполняют механические действия. У «старичков» в свою очередь больше опыта, понимания стратегий и умение выстраивать взаимоотношения. В итоге всё сводится к тому, насколько ты хорош сейчас. Кто-то и до 30 может играть, а кто-то закончит намного раньше.



После карьеры игрока я бы хотел остаться в киберспорте. Я люблю его. Где-то с 11-12 лет я смотрел турниры по StarCraft и WarCraft. Это очень круто, сообщество по всему миру. Надеюсь я и дальше смогу быть полезен коммьюнити. Сейчас я пока сосредоточен на игре. Когда я подумаю о завершении карьеры, то подумаю о вариантах».

Ранее Team Liquid уступила Evil Geniuses в четвертьфинале чемпионата MDL Disneyland Paris Major. Матч завершился со счётом 1:2. Команда упала в нижнюю сетку соревнований, где сыграет на вылет с paiN Gaming.