Питер ppd Дагер: мы сделаем всё возможное, чтобы обыграть Evil Geniuses

Капитан состава Ninjas in Pyjamas по Dota 2 Питер ppd Дагер высказал мнение о предстоящем матче с Evil Geniuses на MDL DIsneyland Paris Major. Он надеется, что встреча пройдёт лучше, чем на DreamLeague Season 11.



«Сейчас я уверен в себе больше, чем когда-либо. Несмотря на это, мы, по-моему, выступаем догоняющими в матче с Evil Geniuses. Мы сделаем всё возможное для победы. Я уверен, что их можно обыграть. Надеюсь, у нас получится дать им бой, хотя в Стокгольме EG нас разгромили. Не хотелось бы повторения той ситуации», — сказал Дагер после победы в четвертьфинале турнира.



В четвертьфинальных матчах NiP обыграла Vici Gaming (2:1), а Evil Geniuses выбила из виннеров Team Liquid (2:1). Команды встретятся в полуфинале чемпионата. Матч состоится 10 мая, начало — в 21:30 мск.