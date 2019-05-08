Valve выпустила боевой пропуск к The International 2019

Компания Valve раскрыла подробности Боевого пропуска The International 2019. Во внутриигровом магазине он доступен в трёх версиях: стандартный, 50-го уровня и 100-го уровня. Их можно будет приобрести за 645 рублей, 1890 рублей и 2900 рублей соответственно.



Традиционно разработчики откроют продажу боевых уровней: 5 уровней обойдутся в 160 рублей, 11 уровней — 325 рублей, а 24 уровня — 645 рублей.

В базовой комплектации игроков ждут сокровищницы Immortal Treasure I, II, III, комплект музыки, набор курсоров, курьер Beetlebark and Plod, скин на варды Sentinels of Ruin, пять наборов карточек для фэнтези-лиги, смайлик для Steam, доступ к голосованию за Arcana, жетон двойной ставки рейтинга, эффект «Дай пять» 1-го уровня, по 25 зарядов небесного змея, барабанов войны, верной лопаты и обезьянки. Последнее — сезонные предметы.

Состав сокровищницы Immortal Treasure I

Базовый призовой фонд The International 2019 составляет $ 1,6 млн. Четверть от продаж Боевого пропуска и уровней отправятся в призовой фонд чемпионата.