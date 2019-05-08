Призовой фонд The International 9 превысил $ 3,5 млн за пять часов. Это рекорд

Компания Valve за первые пять часов с момента выпуска Боевого пропуска увеличила призовой фонд The International 9 до $ 3,5 млн. Это рекорд по сравнению с показателями предыдущих лет.

Стартовая сумма любого чемпионата мира по Dota 2 — $ 1,6 млн. 25% от продаж Боевого пропуска и уровней к нему компания автоматически направляет на расширение призового фонда.



The International 9 состоится в Шанхае. Чемпионат пройдет с 15 по 25 августа. 12 команд из рейтинга DPC получат прямые приглашения. Еще шесть участников определятся по итогам региональных отборочных.

На текущий момент пять команд гарантировали себе попадание: Virtus.pro, Team Secret, Vici Gaming, Evil Geniuses и Fnatic.