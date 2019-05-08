Призовой фонд The International 9 за 12 часов прошёл отметку в $ 5 млн

Призовой фонд The International 9 превысил отметку в $ 5,3 млн спустя 12 часов после выпуска Боевого пропуска для Dota 2. Показатели роста опережают цифры за аналогичный отрезок в 2018 году на 28,04%.

Фото: http://dota2.prizetrac.kr/international2019

Базовая ставка от Valve ежегодно составляет $ 1,6 млн. Остальное собирают с внутриигровых продаж. 25% от пользовательских покупок любого товара направляют в призовой фонд.

В 2018 году итоговая сумма составила $ 25,5 млн. Чемпионом мира стала OG. Европейская команда заработала за выступление $ 11,2 млн.