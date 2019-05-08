Игрокам не понравилась новая система переработки наград в Боевом пропуске TI9

Пользователи форума Reddit раскритиковали новую систему переработки наград в Боевом пропуске The International 9. Если раньше игроки могли отказаться от предмета из Immortal-сокровищницы и получить за это два уровня, то теперь такой вариант недоступен.

Вместо этого владельцы пропусков могут обменять четыре вещи на другой сундук и попытку покрутить боевое колесо Рилай. Пользователи не считают подобную награду справедливой, поскольку компания вынуждает активно тратить деньги. Кроме того, сами предметы нельзя продавать на Торговой площадке.

При этом количество сундуков Immortal Treasure II уменьшилось. До 100-го уровня можно получить только два набора. Immortal Treasure III и вовсе один (на первом уровне).

Один из игроков посетовал на отсутствие наград для подписчиков Dota Plus. В прошлом году разработчики за каждые 100 уровней (до тысячного) выдавали по 5 тыс. осколков и 5 тыс. боевых очков.

Valve пока никак не отреагировала на критику игроков.

За 17 часов с момента выпуска Боевого пропуска призовой фонд The International 9 увеличился на $ 6,5 млн. Для сравнения в 2018 году за аналогичный период сумма превышала $ 4,8 млн.