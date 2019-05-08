Фанаты поздравили с днём рождения Faker, арендовав экран на Таймс-сквер

Болельщики SKT Telecom T1, выступающей в League of Legends, поздравили мидера команды Ли Faker Сан Хёка с 24-летием. В качестве подарка фанаты арендовали один из экранов на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США), где показывали его фотографии и банер SK T1 Faker 24th Birthday.

Пользователи сначала усомнились в точности его возраста, так как Ли Сан Хёк родился 7 мая 1996 года. По привычному исчислению ему должно исполниться 23. Однако в Южной Корее год рождения считается за единицу, а не за 0, как во многих других странах.

Faker на протяжении шести лет выступает исключительно за SKT Telecom T1. За свою карьеру он выиграл три чемпионата мира. Сейчас команда готовится к выступлению на Mid-Season Invitational 2019. Основной этап соревнований стартует 10 мая.