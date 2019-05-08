Ceb: в свое время вели переговоры с «ПСЖ», но мы счастливы в OG

Оффлэйнер OG Себастьян Ceb Дебс в интервью RuHub рассказал о переговорах с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», состоявшихся несколько лет назад. Однако он не стал вдаваться в детали переговоров.

«Я не завидую [PSG.LGD]. Скажу больше, мы в свое время вели переговоры с «ПСЖ», так что для нас это никогда не было какой-то упущенной возможностью. Мы счастливы в OG. Но я рад, что такое сотрудничество все-таки случилось. «ПСЖ» – потрясающий бренд, который привлек к доте много внимания. Я был очень рад увидеть «ПСЖ» в доте. Этот тег очень близок моему сердцу, так как сам я парижанин», — заявил Дебс.

PSG.LGD начала сотрудничество с китайской организацией LGD в апреле 2018 года. Тогда клуб начал работать с составом по Dota 2. Позднее он увеличил количество дисциплин.