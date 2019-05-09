За первые сутки призовой фонд The International 9 дорос до $ 7,4 млн

Призовой фонд The International 9 увеличился до $ 7,4 млн за первые сутки с момента добавления Боевого пропуска в Dota 2. На текущий момет это самые успешные сборы в истории турнира.

Фото: https://twitter.com/wykrhm/status/1126232198409887744

Боевой пропуск The International 9 добавил новый режим и испытания для тренера, игровое событие, десятки косметических предметов, социальные функции и многое другое.

Чемпионат мира по Dota 2 пройдет в Китае с 15 по 25 августа. В турнире примут участие 18 команд. Призовой фонд соревнований пополняется на 25% за счет внутриигровых продаж.