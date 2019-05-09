Павел 9pasha Хвастунов: сейчас Mineski ничуть не слабее, чем PSG.LGD

Офлейнер команды Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов оценил сложность предстоящих матчей на MDL Disneyland Paris Major. По его мнению, матч с Mineski может быть нисколько не легче, чем потенциальное соперничество с PSG.LGD в третьем раунде лузеров.



«На турнире надо готовиться к каждому матчу. Сейчас я бы сказал, что Mineski могут быть и посильней, чем PSG.LGD, если хорошо задрафтят. Многое упирается в пики, и думаю, все прекрасно видят эти вещи в bo1, когда более слабые обыгрывают сильнейших», — рассказал Хвастунов в интервью Дмитрию finargot Плюснину.



Также Павел высказал мнение касательно состояния СНГ-сцены. Он заявил, что её ключевая проблема в нестабильности:



«В СНГ я никого не могу выделить. Команда выстреливает, а потом у неё опять ничего не получается. После этого другой состав показывает результаты, и снова ничего не получается. Я могу выделить Gambit, потому что мне этот состав более приятен и они играли на многих турнирах, но, наверное, только их. А так, у остальных все одно и то же — вышли, не получилось, и дальше тишина».



Virtus.pro уступила OG в первом раунде верхней сетки со счётом 0:2. Первым соперником состава в лузерах станет Mineski. Матч состоится 9 мая, начало — в 14:30 по мск.