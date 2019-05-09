Virtus.pro обыграла Mineski в лузерах MDL Disneyland Paris Major

Virtus.pro разгромила Mineski во втором раунде лузеров турнира MDL Disneyland Paris Major. Встреча завершилась со счётом 2:0.

VP прошла в следующий раунд и гарантированно вошла в топ-8 турнира. Следующим соперником для киберспортсменов станут игроки PSG.LGD. Матч состоится 10 мая, начало в 11:00 по мск.



Mineski выбыла с турнира. Игроки заняли 9-12-е место, получив $ 15 тыс. и 150 баллов DPC.



MDL Disneyland Paris Major завершится 12 мая. Победитель получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. очков Dota Pro Circuit.