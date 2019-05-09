Владимир RodjER Никогосян: PSG.LGD — принципиальный соперник для нас

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян дал послематчевое интервью после победы над Mineski на MDL Disneyland Paris Major. Киберспортсмен заявил, что состав будет серьёзно готовиться к встрече с PSG.LGD.



«Мы не переживали по поводу Morphling у Mineski. Мы отдали его и взяли себе Ancient Apparition. Если кто-то забирает Earthshaker, то у нас есть Earth Spirit или Sand King. Нет смысла запрещать героя, если у вас есть 2-3 героя на выбор.



Что касается PSG.LGD, то думаю там шансы 50/50. Многое будет зависеть от пиков и расстановки линий. Посмотрим, что получится, но мы будем серьёзно готовиться к матчу. Это принципиальный соперник для нас», — заявил Никогосян.



Virtus.pro обыграла Mineski во втором раунде нижней сетки мэйджора. В следующем этапе состав сразится с PSG.LGD. Матч пройдёт 10 мая, начало в 11:00 по мск.