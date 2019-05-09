PaiN Gaming вылетела с MDL Disneyland Paris Major

PaiN Gaming уступила Team Liquid в нижней сетке турнира MDL Disneyland Paris Major по Dota 2. Матч завершился со счётом 0:2.

Бразильский коллектив занял 9-12-е место. Игроки заработали $ 15 тыс. и 150 баллов Dota Pro Circuit.



Team Liquid вошла минимум в топ-8 турнира. Киберспортсмены получат как минимум $ 40 тыс. и 450 рейтинговых очков. В следующем раунде состав сразится с победителем пары Vici Gaming против Keen Gaming. Матч пройдёт 10 мая, начало в 14:00 по мск.



MDL Disneyland Paris Major — это предпоследний мэйджор соревновательного сезона 2018/19. Чемпионат проходит в парижском парке развлечений «Диснейленд». Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.