Команды—участники турнира BLAST Pro Series Madrid 2019 по CS:GO законичили с выбором карт группового этапа. Первые два матча Na'Vi проведёт на de_mirage против ENCE и Cloud9, а в третьем и пятом раундах киберспортсмены сыграют на de_dust 2 с Astralis и NiP. В четвёртом этапе состав встретится с победителем иберийского отборочного этапа.
Групповой этап пройдёт по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). Два лучших участника отправятся в гранд-финал, где сразятся за главный приз в $ 125 тыс. Команда, занявшая третье место, выберет себе соперника из оставшихся коллективов для шоу-матча.
Расписание группового этапа BLAST Pro Series Madrid 2019:
Пятница, 10 мая:
Первый раунд:
Cloud9 против Play-In — TBD;
ENCE eSports против Natus Vincere — de_mirage;
Astralis против Ninjas in Pyjamas — de_dust2.
Второй раунд:
Ninjas in Pyjamas против ENCE eSports — de_nuke;
Cloud9 против Natus Vincere — de_mirage;
Astralis против Play-In — TBD.
Суббота, 11 мая:
Третий раунд:
Astralis против Natus Vincere — de_dust2;
Cloud9 против ENCE eSports — de_nuke;
Ninjas in Pyjamas против Play-In — TBD.
Четвёртый раунд:
Astralis против ENCE eSports — de_dust2;
Cloud9 против Ninjas in Pyjamas — de_nuke;
Natus Vincere против Play-In — TBD.
Пятый раунд:
Astralis против Cloud9 — de_Inferno;
Ninjas in Pyjamas против Natus Vincere — de_dust2;
ENCE eSports против Play-In — TBD.
BLAST Pro Series Madrid 2019 пройдёт с 10 по 11 мая в Мадриде (Испания). Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.
Na’Vi сыграет первый матч BLAST Pro Series Madrid 2019 на Mirage