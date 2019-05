Na’Vi сыграет первый матч BLAST Pro Series Madrid 2019 на Mirage

Команды—участники турнира BLAST Pro Series Madrid 2019 по CS:GO законичили с выбором карт группового этапа. Первые два матча Na'Vi проведёт на de_mirage против ENCE и Cloud9, а в третьем и пятом раундах киберспортсмены сыграют на de_dust 2 с Astralis и NiP. В четвёртом этапе состав встретится с победителем иберийского отборочного этапа.



Групповой этап пройдёт по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). Два лучших участника отправятся в гранд-финал, где сразятся за главный приз в $ 125 тыс. Команда, занявшая третье место, выберет себе соперника из оставшихся коллективов для шоу-матча.



Расписание группового этапа BLAST Pro Series Madrid 2019:



Пятница, 10 мая:

Первый раунд:

Cloud9 против Play-In — TBD;

ENCE eSports против Natus Vincere — de_mirage;

Astralis против Ninjas in Pyjamas — de_dust2.



Второй раунд:

Ninjas in Pyjamas против ENCE eSports — de_nuke;

Cloud9 против Natus Vincere — de_mirage;

Astralis против Play-In — TBD.



Суббота, 11 мая:

Третий раунд:

Astralis против Natus Vincere — de_dust2;

Cloud9 против ENCE eSports — de_nuke;

Ninjas in Pyjamas против Play-In — TBD.



Четвёртый раунд:

Astralis против ENCE eSports — de_dust2;

Cloud9 против Ninjas in Pyjamas — de_nuke;

Natus Vincere против Play-In — TBD.



Пятый раунд:

Astralis против Cloud9 — de_Inferno;

Ninjas in Pyjamas против Natus Vincere — de_dust2;

ENCE eSports против Play-In — TBD.



BLAST Pro Series Madrid 2019 пройдёт с 10 по 11 мая в Мадриде (Испания). Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.