Аливи w33 Омар взял перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем

Игрок Chaos Esports по Dota 2 Аливи w33 Омар временно приостановил выступления на профессиональной сцене. Согласно его заявлению в «Твиттере», он взял перерыв в карьере для решения проблем со здоровьем.
Несмотря на лечение, игрок пообещал продолжать стримить.
Таким образом, в активном составе организации осталось всего два игрока. Ранее команду покинули Данило Kingrd Насименто и Отавио Tavo Габриэль. Управление клуба заявило, что это необходимые перемены, так как организация не в состоянии поддерживать работу клуба на территории Бразилии.
Состав Chaos Esports по Dota 2:
— Уильям hFn Мендес
— Расмус MISERY Филипсен