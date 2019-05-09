Аливи w33 Омар взял перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем

Игрок Chaos Esports по Dota 2 Аливи w33 Омар временно приостановил выступления на профессиональной сцене. Согласно его заявлению в «Твиттере», он взял перерыв в карьере для решения проблем со здоровьем.

Несмотря на лечение, игрок пообещал продолжать стримить.

Таким образом, в активном составе организации осталось всего два игрока. Ранее команду покинули Данило Kingrd Насименто и Отавио Tavo Габриэль. Управление клуба заявило, что это необходимые перемены, так как организация не в состоянии поддерживать работу клуба на территории Бразилии.



Состав Chaos Esports по Dota 2:

— Уильям hFn Мендес

— Расмус MISERY Филипсен