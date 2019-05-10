Virtus.pro завершила выступление на MDL Disneyland Paris Major на 7-8 месте

Virtus.pro уступила PSG.LGD в третьем раунде нижней сетки MDL Disneyland Paris Major. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Китая.

Статистика первой карты. Фото: dotabuff.com

Статистика второй карты. Фото: dotabuff.com

Российский состав покинул соревнования и занял 7-8 место. Выигрыш VP составил $ 40 тыс. и 450 очков DPC.

Фото: liquipedia.net

Соперником PSG.LGD в следующем раунде станет победитель пары Evil Geniuses — Ninjas in Pyjamas. Их встреча состоится 10 мая в 21:30 мск.

Несмотря на поражение VP гарантировала себе выход на The International 9. Призовой фонд турнира уже достиг отметки в $ 9 млн.

MDL Disneyland Paris Major завершится 12 мая. До конца дня пройдут еще три матча. Помимо EG — NiP, зрители увидят Team Liquid — Vici Gaming и Team Secret — OG.

No[o]ne: сейчас пул героев такой же, как на прошлом The International