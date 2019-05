Virtus.pro впервые не сыграет в гранд-финале за последние пять мэйджоров

Virtus.pro впервые за последние пять мэйджоров не сыграет в гранд-финале чемпионата. В третьем раунде нижней сетки MDL Disneyland Paris Major команда из России уступила PSG.LGD со счетом 0:2 и заняла 7-8 строчку.

Серия тянулась с 2018 года. Тогда VP удалось победить на ESL One Birmingham 2018 и занять второе место на China Dota2 Supermajor. В сезоне 2018/2019 команде взяла The Kuala Lumpur Major, а затем дважды прошла в гранд-финал The Chongqing Major и DreamLeague Season 11. В решающих сериях команда проиграла Team Secret и Vici Gaming соответственно.

Поражение в Париже также прервало еще одну успешную серию. Virtus.pro на протяжении 2,5 лет не опускалась ниже 6 места на крупных чемпионатах. В последний раз это происходило на The Boston Major 2016.

За выступление на MDL Disneyland Paris Major команда из России заработала $ 40 тыс. и 450 турнирных баллов. В таблице DPC VP пока что занимает первую строчку (11400 очков). Следом за ними идет Team Secret. После победы на The Kuala Lumpur Major состав гарантировал себе выход на The International 9.