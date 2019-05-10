ROtK: TI9 пройдет в нашей стране, мы должны показать всё, на что способны

Тренер Vici Gaming Бай rOtK Фан рассказал о подготовке китайских команд к The International 9. Специалист собирается предложить другим клубам усердней и качественней работать перед чемпионатом мира. Интервью китайского портала uuu9.com перевели VPEsports.

«Не думаю, что другие команды согласятся, если я сейчас подойду к ним и скажу: «Хей, давайте вместе буткемпиться и тренироваться по 12 часов в день». Сейчас это и не нужно. Когда завершится последний мэйджор, я свяжусь с другими китайскими командами, которые уже прошли на TI9, и предложу им дольше и лучше тренироваться вместе.



Будет очень прискорбно, если в этом году китайцы не выиграют The International. В конце концов, турнир пройдет в нашей стране. Мы должны показать всё, на что способны: месячный буткемп перед TI будет очень важен», — заключил Фан.

До конца сезона 2018/2019 осталось два турнира: по одному майнору и мэйджору. Vici Gaming и PSG.LGD гарантировали попадание на The International 9. Keen Gaming и EHOME — еще две китайских команды, способные закрепиться в топ-12 по очкам DPC.