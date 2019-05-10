Роман Resolut1on Фоминок перешел из Forward Gaming в J.Storm

Роман Resolut1on Фоминок покинул состав Forward Gaming и перешел в J.Storm. Об этом стороны объявили в социальных сетях.

Украинский киберспортсмен заменил на позиции керри Дэвида Moo Халла. Американец сохранил место в основе и перешел на оффлэйн. Ли Forev Санг Дон покинул J.Storm.

Роман Фоминок отправился в инактив 24 марта. Тогда Forward Gaming заменила трех игроков основы. К команде присоединились Картик Kitrak Ратхи, Цзиньцзюнь Sneyking У, Квин CCnC Каллахан. В апреле клуб подписал Йохана pieliedie Острема, который сейчас исполняет роль капитана вместо Kitrak.

Forward Gaming занимает 19 строчку в таблице DPC. В активе команды 154,88 очков. Для прямого попадания на The International 9 необходимо оказаться в топ-12.