Давид Даштоян: как бы не пришлось пожалеть об уходе Ромы на отборах к EPICENTER

Генеральный директор Forward Gaming Давид Даштоян прокомментировал для «Чемпионата» трансфер Романа Resolut1on Фоминка в J.Storm.

«И у организации, и у Романа было желание продолжить совместную работу, поэтому мы действительно были откровенны, когда после мэйджора в Стокгольме объявили, что Рома берёт перерыв. Однако после турнира в Хорватии у нас состоялась беседа со всей командой, и игроки с Resolut1on решили, что у них вряд ли получится успешно выступать вместе. Поэтому Роман попросил предоставить ему возможность перейти в J.Storm, и мы не стали препятствовать этому. Как бы не пришлось пожалеть об этом на квалификациях к EPICENTER…

Наш нынешний состав останется без изменений как минимум до конца ESL One Birmingham», — отметил Даштоян.

Роман Resolut1on Фоминок с марта находился в инактиве. Игрок взял время на отдых, чтобы восстановиться к следующим отборочным. 10 мая он присоединился к J.Storm.

Текущий состав Forward Gaming:

— Явар YawaR Хассан

— Квин CCnC Каллахан

— Цзинцзюнь Sneyking У

— Ариф MSS Анвар

— Йохан pieliedie Острем