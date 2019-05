NiP отобралась на The International 2019

Команда Ninjas in Pyjamas по Dota 2 обеспечила себе место в топ-6 турнира MDL Disneyland Paris Major. Это принесёт киберспортсменам как минимум 900 рейтинговых очков и $ 60 тыс.



Ранее игроки заняли четвёртое место на The Kuala Lumpur Major, The Bucharest Minor, 9-12-е — на DreamLeague Season 11. Таким образом, в текущем сезоне игроки набрали как минимум 2470 очков, благодаря чему гарантировали себе приглашение на The International 2019.

Это седьмой участник, который обеспечил себе приглашение на TI9. Ранее на турнир отобрались Team Secret, Virtus.pro, Evil Geniuses, Vici Gaming, PSG.LGD и Fnatic. Еще пять участников определятся по итогам оставшихся соревнований.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае. Двумя днями ранее Valve выпустила боевой пропуск для турнира, благодаря чему призовой фонд соревнований вырос с $ 1,6 млн до $ 9,8 млн.