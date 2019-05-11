Chaos Esports собрала команду для участия в отборочных EPICENTER Major

Киберспортивная организация Chaos Esports нашла игроков для участия в квалификациях EPICENTER Major. Согласно турнирной платформе FACEIT, на отборочных команда выступит с Маурицем KheZu Гутманом, Миланом MiLAN Козомара и Нико Gunnar Лопесом.



Последней командой KheZu была Vega Squadron, MiLAN выступал до апреля 2019 года за Winstrike, а Gunnar известен игрой за организацию TEAM TEAM. Он покинул состав после квалификаций на MDL Disneyland Paris Major.



Ранее Chaos Esports лишилась трёх игроков основного состава. Из команды ушли Данило Kingrd Насименто и Отавио Tavo Габриэль. Также временно в инактив ушел Аливи w33 Омар. Киберспортсмен заявил, что ему требуется время для решения проблем со здоровьем.

