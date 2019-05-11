OG завершила выступление на MDL Disneyland Paris Major

Team Liquid обыграла OG в четвёртом раунде лузеров турнира MDL Disneyland Paris Major. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Команда прошла в следующий этап и вошла в топ-4 чемпионата. Киберспортсмены получат как минимум $ 80 тыс. и 1,35 тыс. рейтинговых очков. Состав сразится за выход в финал нижней сетки с победителем пары NiP — PSG.LGD.



OG покинула соревнования, заняв 5—6-е место. Игроки заработали $ 60 тыс. и 900 баллов. В рейтинговой таблице DPC команда заняла 10-е место.



MDL Disneyland Paris Major проходит в Париже (Франция). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.