Призовой фонд The International 2019 превысил $ 10 млн

Сумма призовых на турнире The International 2019 по Dota 2 превысила $ 10 млн. Об этом сообщает портал Dota 2 Prize Pool Tracker. На это разработчикам потребовалось три с половиной дня.

Это рекордный показатель по скорости сборов в истории чемпионата. В 2018 году на достижение аналогичной отметки разработчики потратили 12 дней 5 часов.

Напомним, призовой фонд чемпионата увеличивается за счёт продаж боевого пропуска — 25% потраченных на него средств отправляется в призовой фонд. В нём содержатся различные косметические предметы, насмешки, фразы комментаторов и многое другое.



The International 2019 пройдёт с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). На турнире сыграют 18 команд, которые будут сражаться за титул чемпионов мира.