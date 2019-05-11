NiP вылетела с турнира MDL Disneyland Paris Major

Ninjas in Pyjamas уступила PSG.LGD в нижней сетке чемпионата MDL Disneyland Paris Major. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Европейский коллектив занял 5-6-е место. Они заработали $ 60 тыс. и 900 баллов Dota Pro Circuit. Этим результатом игроки обеспечили себе прямое приглашение на The International 2019. Всего они набрали 2,47 тыс. рейтинговых баллов.



PSG.LGD прошла в следующий раунд. Команде предстоит сразиться с Team Liquid. Встреча пройдёт 11 мая, начало в 21:30 по мск.



MDL Disneyland Paris Major стал предпоследним мэйджором сезона. Соревнования завершатся 12 мая. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 350 тыс. и 4,95 тыс. баллов Dota Pro Circuit.