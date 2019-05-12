Black Hornets Gaming прошла в закрытый этап EPICENTER Major в СНГ

Black Hornets Gaming выиграла первую открытую СНГ-квалификацию EPICENTER Major по Dota 2. В финале состав обыграл команду PRIES Gaming со счётом 1:0.

Коллектив стал седьмым участником закрытого отборочного этапа в СНГ. Ранее организаторы выдали прямые приглашения Virtus.pro, Team Empire, Gambit Esports, Old But Gold, Natus Vincere и Winstrike Team. Последнее место займёт победитель открытой квалификации, которая пройдёт 12 мая.



Закрытые отборочные в СНГ пройдут с 15 по 19 мая в онлайне. Две лучших команды выступят на EPICENTER Major.