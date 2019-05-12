Стали известны первые победители открытых отборочных EPICENTER Major 2019

Завершились первые открытые региональные отборочные на EPICENTER Major 2019. В Европе слот в следующем этапе получили Aachen City Esports (V-Tune, DM, Funn1k, EcNart, LeBronDota). В финале команда обыграла Singularity Esports.

Европейская сетка открытых отборочных Фото: liquipedia.net

В Северной Америке проявили себя Young Drug Gaming, в Южной Америке — EgoBoys (перуанский стак Ензо Timado Гианоли).

В Юго-Восточной Азии первое место занял состав Power of MYSG, в котором выступает бывший комментатор и тренер Чан WinteR Литт-Бин.

Команда из Китая станет известна 12 мая. На момент написания заметки в финале соревнований за слот играли Royal и Team Sirius.

Закрытые отборочные проведут 15–19 мая. По результатам квалификаций определятся 15 участников, которые отправятся на последний мэйджор сезона — EPICENTER Major 2019.