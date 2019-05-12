Fy: я недоволен нашими результатами в этом сезоне

Саппорт PSG.LGD Сюй fy Линьсэнь оценил выступление команды в сезоне-2018/19, объяснил, почему состав выступал не лучшим образом, а также рассказал о влиянии второго тренера. Интервью на китайском записал портал uuu9, перевод на английский оформил VPEsports.

Об игре в сезоне-2018/19

«Недоволен нашими результатами в этом сезоне. Множество разных причин повлияло на наше слабое выступление. Одна из них — мы не отдохнули должным образом после The International 8. Именно поэтому мы устроили отдых уже в ходе сезона. У нас также были вынужденные замены в составе, поскольку кому-то понадобился перерыв. Но, повторюсь, основная причина — после TI8 мы не отдохнули как следует».

О влиянии второго тренера

«Яо Yao Чжэнчжэн полезен команде. У нас появился человек, который указывает на ошибки и помогает исправить их. Единственный недостаток — количество мнений, которые сбивают команду. За кем последнее слово? В драфте участвует только Яо QQQ И. Во время пиков и банов у нас никогда не возникает споров. Обсуждения начинаются уже после игр, когда приходит время анализировать пик или ошибки в ходе матча».

PSG.LGD заняла 4-е место на MDL Disneyland Paris Major. Китайская команда уступила Team Liquid со счетом 1:2. Состав уже гарантировал приглашение на The International 9.