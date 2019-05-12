Team Liquid сыграет в гранд-финале MDL Disneyland Paris Major

Team Liquid победила Evil Geniuses в финале нижней сетки MDL Disneyland Paris Major со счетом 2:0. В гранд-финале соревнований команда Куро Kuroky Салехи Тахасоми встретится с Team Secret. Матч состоится 12 мая в 18:00 мск.

Статистика первой карты Фото: dotabuff.com

Статистика второй карты Фото: dotabuff.com

EG заняла третье место. За выступление североамериканский клуб получил $ 100 тыс. и 2100 очков DPC. Команда гарантировала себе попадание на The International 9.

Фото: liquipedia.net

MDL Disneyland Paris Major проходит во Франции. Победитель заберет $ 350 тыс. и 4950 турнирных баллов.