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Team Liquid сыграет в гранд-финале MDL Disneyland Paris Major

Team Liquid сыграет в гранд-финале MDL Disneyland Paris Major
Киберспорт / Dota 2

Team Liquid победила Evil Geniuses в финале нижней сетки MDL Disneyland Paris Major со счетом 2:0. В гранд-финале соревнований команда Куро Kuroky Салехи Тахасоми встретится с Team Secret. Матч состоится 12 мая в 18:00 мск.

Статистика первой карты
Статистика первой карты
Фото: dotabuff.com
Статистика второй карты
Статистика второй карты
Фото: dotabuff.com

EG заняла третье место. За выступление североамериканский клуб получил $ 100 тыс. и 2100 очков DPC. Команда гарантировала себе попадание на The International 9.

Фото: liquipedia.net

MDL Disneyland Paris Major проходит во Франции. Победитель заберет $ 350 тыс. и 4950 турнирных баллов.

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