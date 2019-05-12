Valve начала блокировать аккаунты на год за абуз Боевого пропуска в Dota 2

Компания Valve начала блокировать аккаунты на год за абуз Боевого пропуска в Dota 2. Об этом в видео рассказал Дмитрий finargot Плюснин. В его группе во «ВКонтакте» также нашлись пользователи, которые публиковали скриншоты с банами.

Блокировку могут получить как игроки, которые используют сторонние программы (Sandbox), позволяющие запустить сразу несколько окон клиента, так и те, кто собирается на серверах Дубая, чтобы помочь выполнить задания из Боевого пропуска.

Призовой фонд The International 9 сейчас составляет $ 10,6 млн с момента выпуска Battle Pass. Такую сумму удалось собрать за 4 дня и 17 часов. На текущий момент это рекорд. Сумма пополняется за счет 25% от продаж Боевого пропуска и виртуальных очков к нему. Valve предусмотрела бесплатные механизмы для зарабатывания боевых очков. На протяжении многих лет разработчики игнорировали те способы абуза, за которые сейчас начали банить.